Facebook: 10 млн человек посмотрели оплаченную Россией «политическую рекламу»

Около десяти миллионов человек посмотрели «политическую рекламу» в Facebook, которую, предположительно, оплатили связанные с Россией люди. Об этом сообщил вице-президент по политике и коммуникациям соцсети Эллиот Шраге. Заявление опубликовано на сайте компании.

По его словам, почти половина этих объявлений (44%) была размещена и просмотрена до выборов в США, еще 56% — после голосования. Большинство объявлений касаются острых социальных и политических тем, включая права ЛГБТ, расовые вопросы и прав на оружие. Шраге добавил, что соцсеть передала американскому Конгрессу эти объявления.

На прошлой неделе в комитетах по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США прошли очередные слушания по вопросу вмешательства в выборы президента: сенаторы намерены выяснить, как Россия использовала онлайн-инструменты и платформы, чтобы повлиять на их исход. Дать показания пригласили представителей Twitter, Google и Facebook.

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что перед президентскими выборами связанные с Россией пользователи купили три тысячи политических объявлений в США. Компания пообещала передать Конгрессу данные о «российских» аккаунтах.

Цукерберг также заявил, что соцсеть наймет тысячу сотрудников для проверки политической рекламы. По его словам, компания «будет делать свою работу, чтобы защититься от национальных государств, пытающихся распространить дезинформацию и подорвать выборы».