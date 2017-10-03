«Коммерсантъ» рассказал о претензиях экспертов ВАК к диссертации Мединского
«Коммерсантъ» опубликовал выдержки из заключения экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК), который накануне рекомендовал лишить ученой степени министра культуры России Владимира Мединского.
Как следует из публикации, эксперты ВАК не согласны с заявлением министра о том, что «национальные интересы России создают абсолютный стандарт истинности».
«Это ложное положение, входящее в непримиримое противоречие с принципами научности, объективности и историзма. Критерии достоверности исторического исследования определяются принципами и методами, имеющими универсальный характер, не зависящими от национальной принадлежности исследователя», — говорят историки.
Кроме того, они упрекают автора в том, что он часто ссылается на русские летописи как на абсолютно достоверный источник. «Очевидно, он не придает значения тому, что летописи нуждаются в специальной источниковедческой критике и перекрестной проверке», — говорят эксперты.
Историки также упрекают министра в странной для ученого избирательности: он якобы выбирает из русских источников только те, что подтверждают его тезисы.
«Многократно опровергая ложные, по его мнению, свидетельства иностранцев о пьянстве русских священников, диссертант обходит вниманием материалы Стоглавого собора 1551 г., где этот порок духовенства был признан самой Русской Православной церковью. Диссертант отвергает известие Герберштейна о получении крымским ханом грамоты с обязательством платить дань, хотя аналогичная информация есть в Разрядной книге — официальном документе», — пишут они.
Эксперты указывают, что Мединский, желая доказать необоснованность высказываний иностранцев, часто ссылается на русские летописи как на абсолютно достоверный источник. При этом, отмечают они, Мединский и вовсе «может просто заявить, что “на самом деле все было не так”, не обременяя себя поиском доказательств».
Наконец, эксперты заявляют, что автор работы «не открыл ничего нового» — выводы о тенденциозности иностранных авторов по отношению к России были впервые сформулированы еще в XIX веке: то, что многие иностранцы в своих сочинениях «были тенденциозны» и писали «под влиянием определенной политической конъюнктуры», известно российской исторической науке еще со времен классического труда В.О. Ключевского «Сказания иностранцев о Московском государстве», опубликованного в 1866 году.
«Разумеется, отдельные недочеты, ошибки, неточности, опечатки могут быть в любом исследовании. Но в диссертации В. Р. Мединского их количество зашкаливает, являясь системной, качественной проблемой», — заключают ученые.
Ранее экспертный совет ВАК рекомендовал лишить министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук. Согласно положению о присуждении ученых степеней, теперь это решение должен подтвердить президиум ВАК. Пресс-секретарь главы ВАК Валерия Антонова сообщила ТАСС, что президиум комиссии примет решение 20 октября.
После этого министр образования и науки Ольга Васильева должна будет принять решение о лишении ученой степени Мединского. Во вторник, 3 октября, она заявила, что министр в своей диссертации «представил свое видение истории».
«Через 2–3 недели это будет рассматриваться [президиумом ВАК]. Но я сразу хочу подчеркнуть, что там было положительное решение двух [диссертационных] советов. А еще очень важный момент — это отсутствие плагиата в работе. Ну а то, что автор представил свое видение истории, то это уже как раз та сама полемическая история, которая должна быть», — приводит ее слова РИА Новости.
Сам министр не стал комментировать решение экспертного совета ВАК. «Я там не был, комментировать не могу», — приводит его слова ТАСС. Ранее министр неоднократно заявлял, что претензии к его диссертации носят не научный, а политический характер.