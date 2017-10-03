Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 13,15 млрд рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ об увеличении уставного капитала РЖД на 13,15 млрд рублей для реализации инвестиционных проектов. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Отмечается, что эти средства предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год.

На комплексную реконструкцию участка им. Максима Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом железнодорожного узла пойдет 3,74 млрд рублей. На строительство дополнительных остановочных пунктов Московской железной дороги и интеграцию Савеловского направления Московской железной дороги и Московского центрального кольца — 9,41 млрд рублей.

В июле РЖД попросило 400 млрд рублей на строительство высокоскоростной магистрали Москва – Казань из госбюджета. Общая стоимость проекта составляет 1,288 трлн рублей.

В апреле этого года правительство выделило РЖД 29,78 млрд рублей. Часть этих денег пошла на строительство железной дороги в обход Украины