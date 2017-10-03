Минобороны оценило состояние военно-морского флота

Минобороны оценило состояние российского военно-морского флота как удовлетворительное, хотя признало трудности по части систем обеспечения. О подробностях военной части доклада ведомства «О комплексной оценке состояния национальной безопасности РФ в области морской деятельности в 2016 году» узнал «Коммерсант».

Речь идет о «нестабильной» ситуации в сфере навигационно-гидрографическом обеспечения флота. Авторы доклада отмечают, что доля катеров, прошедших установленные сроки службы, достигла 87%.

Помимо этого, «в кризисном состоянии» находятся «глобальные информационные системы» для нужд флота. В докладе указывается, что новая техника не поступает, а старую уже пора списывать.

В качестве положительных моментов отмечаются поддержание технической готовности существующих кораблей и появление новых. Это подлодки «Великий Новгород» и «Колпино», фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», а также морской тральщик «Обухов».

В докладе также указано, что несмотря на «возрастающие угрозы национальной безопасности России» в океанских районах и морских зонах, возможность «широкомасштабных военных действий» против России с морских и океанских направлений в ближайшей перспективе маловероятна.

Анастасия Тороп