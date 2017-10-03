В суде по делу экс-министра Улюкаева исследуют письменные материалы дела

Свидетели обвинения в суде снова не появились. Прокуроры продолжили исследовать письменные материалы дела, они зачитывают названия документов, которые есть в материалах дела. На прошлом заседании оглашались документы по сопровождению сделки о продаже «Башнефти» компании «Роснефть». Что конкретно в этих документах свидетельствует о вине министра Улюкаева и как доказывает факт взятки — неизвестно.

Сторона защиты пыталась убедить обвинение зачитывать материалы целиком. Но прокуроры дружно ответили, что обвинение зачитывает так, как считает нужным, а защита может в свою очередь читать все, что сочтет нужным.

И снова приступили к монотонному чтению: выписка из распоряжения доверенности, агентский договор, письмо замминистра в адрес Минэкономразвития, письмо министра экономразвития в адрес правительства. Из 28 томов дела зачитали уже 16.

К настоящему моменту прокуроры допросили 12 свидетелей обвинения из 30 заявленных. Среди явившихся в суд — экс-глава службы безопасности «Роснефти», генерал ФСБ на пенсии Олег Феоктистов, написавший заявление в ФСБ на Улюкаева. Его допрос проходил в закрытом режиме. Издание The Bell со сссылкой на источники сообщило, Феоктистов говорил о том, как Сечин дружески рассказал ему о том, что Улюкаев вымогает два миллиона долларов, как охотно согласился участвовать в оперативных мероприятиях и носил при себе прослушивающее устройство.

В то же время в суд глава «Роснефти» пока не пришел.

Министра экономразвития РФ задержали 15 ноября 2016 в компании Роснефть, в машине обнаружили сумку с 2 миллионами долларов, следы от спецсредства обнаружили на руках Улюкаева и его водителя. По версии следствия и Игоря Сечина, написавшего заявление, Улюкаев вымогал деньги за одобрение ведомством сделки по покупке Башнефти.