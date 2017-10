Умер рок-музыкант Том Петти

Рок-музыкант и основатель группы Tom Petty and the Heartbreakers Том Петти умер в возрасте 66-и лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на менеджера музыканта.

По его словам, у Петти случился инфаркт. Позже музыкант умер в больнице.

«Том мирно умер в окружении семьи, его товарищей по группе и друзей», – сказал менеджер.

Группа Tom Petty and the Heartbreakers была основана в 1976 году. Музыканты получили известность, исполнив такие песни, как American Girl, Breakdown, Free Fallin', Learning to Fly и Refugee. В 2002 году коллектив вошел во Всемирный зал славы рок-н-ролла.

Последний концерт Heartbreakers прошел в прошлый понедельник в Голливуде в честь 40-летия группы.

Петти также выступал отдельно от группы. Он — автор альбомов Full Moon Fever, Wildflowers и Highway Companion.

Накануне о смерти Петти сообщил телеканал CBS News. Он ссылался на информацию от полиции Лос-Анджелеса, которая позднее опровергла эти данные.

Анастасия Тороп