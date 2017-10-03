Минздрав решил не вводить штрафы за отказ прививать детей

Министерство здравоохранения России решило не вводить штрафы для родителей за отказ от вакцинации детей. Вместо этого министерство сосредоточится на разъяснительной работе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Веронику Скворцову.

«Дело в том, что мы же не можем наказывать через родителей детей. Это механизм, который может сработать совсем не так, как теоретически он должен сработать», — сказала она.

По словам Скворцовой, «любые запретительные меры всегда уступают мерам разъяснительным».

Министерство планирует использовать «психологические выверенные приемы». Они будут отличаться в зависимости от образовательного уровня, социального уровня и других особенностей семьи.

В сентябре Скворцова заявила, что Минздрав ищет способы заставить родителей делать прививки своим детям. Она предлагала изменить условия страхования родителей, которые не сделали прививки своим детям, в частности, обязать родителей самостоятельно оплачивать больничный лист в случае болезни невакцинированного ребенка.

Анастасия Тороп