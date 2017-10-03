ЕСПЧ обязал Россию выплатить денежные компенсации «Новой газете» по спору вокруг статей про гибель подлодки «Курск»

Страсбурсгкий суд вынес решение по жалобе «Новой газеты» и журналиста Елены Милашиной по делу о гибели АПРК «Курск». Суд усмотрел в действиях правительства России нарушение статьи 10 Европейской конвенции (право на свободу выражения мнения) и обязал правительство выплатить 3400 евро компенсации изданию и еще 2170 евро самой Милашиной.

Напомним, в 2005 году представители Министерства обороны и Главной военной прокуратуры подали и выиграли иск к «Новой газете» и журналисту Милашиной.

Ведомства оспаривали утверждения в публикациях «Новой газеты» о том, что государство не смогло организовать эффективную спасательную операцию 23-х подводников в девятом отсеке подводной лодки, проживших после взрывов на субмарине еще несколько суток.