Васильева: Мединский представил в диссертации «свое видение истории»

Глава Минобрнауки Ольга Васильева считает, что министр культуры Владимир Мединский в диссертации на соискание степени доктора исторических наук представил «свое видение истории». Передает РИА Новости.

«Ну, а то, что автор представил свое видение истории, то это уже как раз та сама полемическая история, которая должна быть», — считает Васильева.

Министр образования и науки уверена, в научной работе Мединского нет плагиата. Васильева также напоминает, что два диссертационных совета положительно отзывались о работе министра культуры.

Напомним, 2 октября экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал лишить министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук. Решение было принято вопреки заключению диссертационного совета, который ранее не нашел оснований для лишения Мединского ученой степени.

День спустя «Коммерсант» опубликовал вдержки из заключения экспертного совета. Согласно публикации, историки упрекают министра в избирательности: он якобы выбирает из русских источников только те, что подтверждают его тезисы.

Эксперты указывают, что Мединский, желая доказать необоснованность высказываний иностранцев, часто ссылается на русские летописи как на абсолютно достоверный источник. Представители ВАК не согласны с заявлением министра о том, что «национальные интересы России создают абсолютный стандарт истинности», пишет газета.

Теперь решение экспертного совета ВАК должен подтвердить президиум ВАК, а затем приказ должна подписать министр образования России.

Максим Прошкин