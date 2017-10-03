МВД Азербайджана сообщило об освобождении задержанных геев

В Баку 83 задержанных представителей нетрадиционной ориентации освобождены. Об этом сообщает «Кавказский Узел» со ссылкой на МВД и Генпрокуратуру Азербайджана. Адвокаты не смогли подтвердить эту информацию.

Как рассказали в ведомствах, задержания производились в центре Баку и четырех районах города с 15 по 30 сентября.

Задержанные «предлагали местным жителям и иностранным туристам платные интимные услуги», а тех, кто отказывался от предложения, «оскорбляли и всячески пытались привлечь к конфликту, нарушая тем самым общественный порядок», утверждается в пресс-релизе.

По данным МВД, после жалоб горожан на уличную проституцию были задержаны 83 человека, 56 из них подверглись административному аресту, 18 были оштрафованы, а еще девять получили предупреждения.

Юрист по правам человека Самед Рагимли, осуществляющий координацию защиты прав задержанных представителей ЛГБТ, подверг сомнению эти сведения.

По его информации, утром 2 октября на свободу вышли четверо арестованных на 10 суток. Информацией об освобождении всех задержанных юрист не владеет, но опровергнуть заявление Генпрокуратуры Азербайджана он не смог.

Ранее СМИ сообщили о задержании 50 человек с нетрадиционной ориентацией в Азербайджане. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Азербайджана Ахмед Захидов назвал «рейды» «оправданными» действиями.

Анастасия Тороп