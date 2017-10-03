ФНС исключила Британские Виргинские острова из черного списка офшоров
Федеральная налоговая служба (ФНС) исключила Британских Виргинских островов (BVI) из черного списка офшоров, передает РБК со ссылкой на ведомство.
С января 2018 года власти Британских Виргинских островов будут предоставлять ФНС информацию о реальных владельцах компаний, которые зарегистрированы в этой юрисдикции. В частности, сведения о бенефициаре компании, даже если он контролирует фирму через цепочку офшорных компаний.
Обмен информацией будет проходить на основании Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам. Власти BVI подписали эту конвенцию в 2016 году. В этом году обмен проходил в тестовом режиме.
В черном списке ФНС находятся страны, которые не предоставляют службе информации о владельцах офшоров. Фирмы, зарегистрированные в таком офшоре, могут отнести к контролируемым иностранным компаниям (КИК). Владельцы зарубежных КИК должны включать результаты от деятельности этих компаний в финансовую отчетность, подаваемую в России, а значит платить с этих доходов налоги в российский бюджет. Исключение офшора из черного списка означает, что эти требования отменяются.
Поводом для исключения BVI из черного списка стало полное «обеление» этого офшора. В этом году власти Британских Виргинских островов ввели централизованный реестр собственников бизнеса Система безопасного поиска бенефициарного владения (Beneficial Ownership Secure Search System, BOSS). В документ заносятся данные всех зарегистрированных на островах бизнес-структур, включая имя, дату рождения и гражданство владельца.