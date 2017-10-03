ФНС исключила Британские Виргинские острова из черного списка офшоров

Федеральная налоговая служба (ФНС) исключила Британских Виргинских островов (BVI) из черного списка офшоров, передает РБК со ссылкой на ведомство.

С января 2018 года власти Британских Виргинских островов будут предоставлять ФНС информацию о реальных владельцах компаний, которые зарегистрированы в этой юрисдикции. В частности, сведения о бенефициаре компании, даже если он контролирует фирму через цепочку офшорных компаний.

Обмен информацией будет проходить на основании Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам. Власти BVI подписали эту конвенцию в 2016 году. В этом году обмен проходил в тестовом режиме.

В черном списке ФНС находятся страны, которые не предоставляют службе информации о владельцах офшоров. Фирмы, зарегистрированные в таком офшоре, могут отнести к контролируемым иностранным компаниям (КИК). Владельцы зарубежных КИК должны включать результаты от деятельности этих компаний в финансовую отчетность, подаваемую в России, а значит платить с этих доходов налоги в российский бюджет. Исключение офшора из черного списка означает, что эти требования отменяются.

Читайте также Из черного списка офшоров исключат Британские Виргинские острова

Поводом для исключения BVI из черного списка стало полное «обеление» этого офшора. В этом году власти Британских Виргинских островов ввели централизованный реестр собственников бизнеса Система безопасного поиска бенефициарного владения (Beneficial Ownership Secure Search System, BOSS). В документ заносятся данные всех зарегистрированных на островах бизнес-структур, включая имя, дату рождения и гражданство владельца.