Нобелевскую премию по физике вручили за обнаружение гравитационных волн

Нобелевскую премию по физике получили американские ученые Райнер Вайс, Берри Бариш и Кип Торн за обнаружение гравитационных волн. Награду вручат 10 декабря в Стокгольмской филармонии.

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Physics is awarded to Rainer Weiss, Barry C. Barish and Kip S. Thorne @LIGO. pic.twitter.com/za1GNsAfnE — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2017

Напомним, об открытии гравитационных волн стало известно в феврале 2016 года. Они были зарегистрированы лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерваторией LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory). По словам ученых, волны появились при столкновении двух черных дыр, масса которых примерно в 30 раз больше Солнца.

О возможном существовании гравитационных волн рассказал еще Эйнштейн в 1915 году. Интенсивность гравитационных волн на много порядков меньше, поэтому обнаружить их удалось лишь спустя 100 лет с момента предсказания.

В прошлом году Нобелевскую премию по физике получили британские ученые, работающие в США, — Данкан Холдейн, Майкл Костерлиц и Дэвид Таулесс — за «теоретические открытия топологических фаз перехода и топологических фаз материи».