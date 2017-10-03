Полиция Лас-Вегаса обнаружила 40 единиц оружия у устроившего стрельбу на фестивале

Полиция Лас-Вегаса нашла более 40 единиц огнестрельного оружия у Стивена Пэддока, устроившего стрельбу на фестивале кантри-музыки. Об этом в эфире CNN рассказал помощник шерифа округа Кларк Тодд Фасуло.

«Мы обнаружили 23 единицы огнестрельного оружия в [номере гостиницы] Mandalay Bay и еще 19 единиц — в доме в Меските», — сказал он. Фасуло не уточнил, о каких конкретно видах оружия идет речь.

По последним данным, в результате происшествия 59 человек погибли, еще 527 были ранены.

Мотивы Пэддока до сих пор не известны, поскольку он успел покончить с собой еще до прибытия спецназа.

ФБР не установило каких-либо данных, указывающих на связь стрелка с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство», хотя она взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе.

СМИ рассказали, что отец Пэддока стал одним из самых разыскиваемых преступников США после того, как в 1969 году он совершил побег из тюрьмы, где отбывал 20-летнее заключение.

Ранее телеканал CBS уволил вице-президента Хэйли Гефтман-Голд, которая, комментируя гибель десятков человек в результате стрельбы в Лас-Вегасе, заявила, что ей не жалко погибших «республиканских оружейников».

Она обвинила сторонников Республиканской партии в блокировке законов, ограничивающих продажу оружия.

В компании назвали слова Гефтман-Голд «абсолютно неприемлемыми».

Напомним, что стрельба по посетителям музыкального фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе была открыта вечером 1 октября. 64-летний Стивен Пэддок начал стрелять по 22-х тысячной толпе из номера на 32-м этаже гостиницы «Мандалай Бэй».

Произошедшее стало крупнейшим массовым убийством в истории США.

Анастасия Тороп