В Кремле ответили на заявление об аресте Навального как о «подарке» к юбилею Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление оппозиционера Алексея Навального, который считает, что его арест является «подарком» к юбилею Владимира Путина, сообщает Интерфакс.

Песков заявляет, призывы на несанкционированные акции являются правонарушением и преследуются по закону. «Безусловно, выступающие с такими призывами преследуются по закону», — добавляет пресс-секретарь.

Ранее Симоновский суд Москвы арестовал Навального на 20 суток за неоднократные призывы к участию в несогласованных акциях. Суд постановил, что администрация Нижнего Новгорода не согласовала митинг сторонников Навального.

Суд установил, что политик и организатор митинга знали об отказе администрации, и несмотря на это Навальный призывал к проведению акции.

Поводом для административного протокола стал пост главы юридической службы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова о предстоящем митинге Навального в Нижнем Новгороде.

После объявления решения Симоновского суда Навальный заявил, что его арест — «подарок на путинский юбилей, не иначе».

Максим Прошкин