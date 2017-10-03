Суд оштрафовал Лимонова за несанкционированный митинг в Москве

Тверской суд Москвы оштрафовал лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова на 10 тысяч рублей за нарушение правил организации публичных демонстраций. Об этом Лимонов рассказал «Новой газете».

«Обжаловать решение не собираюсь, потому что все это хлопотная история, а толку никакого не будет», — сказал лидер «Другой России»

Ранее Тверской суд Москвы арестовал на пять суток координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудникам полиции). Удальцов заявил, что не согласен с решением суда и намерен объявить голодовку, а также обжаловать приговор.

Напомним, Удальцова и Лимонова задержали 23 сентября на несанкционированной акции «Антикапитализм2017» на Страстном бульваре. На них составили протокол об административном правонарушении статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения акции).

Сергей Удальцов заявил, что не согласен с протоколом, и будет оспаривать задержание в суде.

Все на акции «Антикапитализм2017» на Страстном бульваре задержали более 50 человек.

Максим Прошкин