Кадыров поддержал позицию Поклонской по «Матильде»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что поддерживает позицию депутата Госдумы Натальи Поклонской по фильму Алексея Учителя «Матильда». Об этом глава республики написал в своем телеграм-канале.

«Ее [Поклонскую] травят за несгибаемую волю, силу духа и за четкую позицию те, кто не имеет никакого отношения ни к Отечеству, ни к народу», — написал Кадыров.

Политик написал, что «благодаря таким людям, как Наталья Поклонская, мы сохраняем свое Отечество». Он добавил, что «хрупкая девушка защищает интересы тех, кому не все равно на историю своей страны» и отстаивает интересы Родины.

Он напомнил, что Поклонская как депутат представляет интересы населения России, а «петиция против этого фильма собрала 100 тысяч подписей».

При этом петиция «За отмену фильма «Матильда», размещенная на портале change.org, на момент выхода материала набрала около 24,5 тысяч подписей. ​

Депутат Госдумы Наталья Поклонская неоднократно выступала против демонстрации картины режиссера Алексея Учителя «Матильда». В частности, депутат стала представителем родственницы Николая II, которая подала в суд на киностудию Учителя.

Позже суд отказался принять иск нарушений норм Гражданского процессуального кодекса.

В прокат фильм, повествующий об об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, выйдет 26 октября.

Анастасия Тороп