Власти Москвы расширили список домов по программе реновации

В программу реновации дополнительно включат 37 домов, в том числе 11 в Центральном административном округе, передает РБК со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

По его словам, жильцы этих домов провели общие собрания до 1 июля, но к утверждению программы их протоколы не успели проверить. Отмечается, что в программу реновации не включили еще 22 дома, потому что собрания прошли с нарушениями.

В настоящее время в программу реновации включены 5177 домов.

В конце сентября московские власти утвердили первые 210 площадок, предназначенных для переселения участников программы сноса пятиэтажек. Они расположены в 75 районах столицы. Ранее Левкин заявлял, что массовое переселение начнется в 2019 году.

Президент России Владимир Путин подписал закон о реновации 1 июля. Принятие закона сопровождалось протестными акциями и задержаниями.