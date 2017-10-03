Литва вынесла трехлетний запрет на въезд советнику Аркадия Ротенберга

Власти Литвы запретили советнику Аркадия Ротенберга Антону Треушникову в течение трех лет пересекать границу страны. Документ о запрете, подписанный в литовском департаменте миграции, имеется в распоряжении «Новой газеты».

С заявлением о том, что власти решил не продлевать Треушникову вид на жительство в Литве, выступила глава департамента Эвелина Гудзинскайте на телеканале Laisvės TV. По ее словам, такое решение было принято в пятницу 29 сентября.

Причина, по которой банковскому советнику отказано в продлении вида на жительство, не уточняется.

По информации Laisvės TV, у Треушникова был вид на жительство в стране, который действовал в течение 11 лет.

Антон Треушников является советником Аркадия Ротенберга, владельца «СМП Банка». Сам Ротенберг находится в санкционном списке Евросоюза, так как одна из его компаний занимается строительством моста в Крыму.