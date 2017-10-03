В Санкт-Петербурге отказались согласовать акцию памяти Анны Политковской

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга отказала в согласовании акции памяти Анны Политковской у Соловецкого камня. Об этом «Новой газете» рассказал депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

По его словам, акция состоится независимо от решения чиновников.

«Нам отказывают в согласовании по абсурдной причине, ссылаясь на то, что якобы в этот день в течение восьми часов на этот месте будет проходить молодежное мероприятие по профилактике правонарушений несовершеннолетних», — сказал он.

Вишневский отмечает, что место проведения не имеет никакого отношения к молодежной политике, а намерение провести «культурно-массовое мероприятие» с 12:00 до 20:00 часов — «абсолютный бред».

«Налицо не только демонстрация негативного отношения к памяти Анны Политковской <…>, но и традиционная попытка не допустить проведения общественно важной публичной акции под фиктивным предлогом», — уверен политик.

Вишневский рассказал, что уже обратился к уполномоченному по правам человека по Санкт-Петербургу с просьбой посодействовать согласованию акции.

Политик напомнил, что акция памяти проводится в Петербурге, начиная с 2006 года. По его словам, каждый год на нее приходит около трехсот человек.

Напомним, что Анна Политковская была застрелена в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. Заказчики убийства до сих пор не найдены.