Бастрыкин временно отстранил замглавы московского главка СК за «волокиту»

Заместитель руководителя главного управления Следственного комитета по Москве Сергей Ярош временно отстранен от исполнения служебных обязанностей из-за жалобы на затянувшееся расследование дела, сообщается на сайте ведомства.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, жалоба поступила на страницу приемной председателя СК Александра Бастрыкина во «ВКонтакте». Речь шла о «волоките» при расследовании дела о смерти ребенка в Москве.

«В частности, в конце сентября председатель СК России получил письмо от женщины, которая три года назад потеряла сына, как она полагает — вследствие врачебной ошибки. Уголовное дело, возбужденное по данному факту в одном из следственных подразделений ГСУ СК России по г. Москве, расследуется 1 год и 7 месяцев», — сказано в сообщении ведомства.

Центральный аппарат СК проверяет «ход и объективность расследования» этого дела. На время проверки Сергей Ярош отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Сергей Ярош был назначен на должность замглавы столичного главка полтора года назад, 30 апреля 2016 года.