Новая газета

Бастрыкин временно отстранил замглавы московского главка СК за «волокиту»

Общество

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Заместитель руководителя главного управления Следственного комитета по Москве Сергей Ярош временно отстранен от исполнения служебных обязанностей из-за жалобы на затянувшееся расследование дела, сообщается на сайте ведомства.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, жалоба поступила на страницу приемной председателя СК Александра Бастрыкина во «ВКонтакте». Речь шла о «волоките» при расследовании дела о смерти ребенка в Москве.

«В частности, в конце сентября председатель СК России получил письмо от женщины, которая три года назад потеряла сына, как она полагает — вследствие врачебной ошибки. Уголовное дело, возбужденное по данному факту в одном из следственных подразделений ГСУ СК России по г. Москве, расследуется 1 год и 7 месяцев», — сказано в сообщении ведомства.

Центральный аппарат СК проверяет «ход и объективность расследования» этого дела. На время проверки Сергей Ярош отстранен от исполнения служебных обязанностей. 

Сергей Ярош был назначен на должность замглавы столичного главка полтора года назад, 30 апреля 2016 года.

Теги:
москва, жалоба, проверки, следственный комитет
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