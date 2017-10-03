«Мемориал»: Москальковой во время визита в Грозный вместо исчезнувших чеченцев показали их братьев

Правозащитный центр «Мемориал» располагает данными о том, что во время официального визита Татьяны Москальковой в Грозный 19 — 21 сентября 2017 года вместо людей, упомянутых «Новой газетой» в списке расстрелянных в ночь с 25 на 26 января на территории полка им. А.Кадырова, омбудсмену показали их братьев.

Речь идет о встрече Москальковой с «Мохмой Мускиевым» и «Шамханом Юсуповым», о внесудебной казни которых «Новая газета» рассказала в публикации «Это была казнь» 10 июля 2017 года.

«Мы попросили убедиться, что они живы, и пригласить их на встречу. Они приехали с паспортами. Это <житель села Цоци-Юрт> Мускиев Мохма Турпалович (19.07.1988 г.р.) <и житель города Шали> Юсупов Шамхан Шайхоевич (17.06.1988 г.р.). С ними мы встретились, проговорили...» — рассказывала Москалькова 22 сентября 2017 года, отчитываясь по итогам поездки в Чечню.

Татьяна Москалькова рассказывала подробности: «Их привезли сюда, в Грозный, я сверила все данные. Этих людей привезли из дома, они занимались домашними делами, были, конечно, недовольны, что их оторвали от дел, но, как говорится, истина дороже!»

Но, по данным «Мемориала», Москалькова встречалась не с «ожившими» чеченцами из списка расстрелянных, а с их братьями.

«Один из них был двадцатичетырехлетний Мансур Юсупов, другой — кто-то из братьев Махмы, Умар или Абубакар Мускиев. Они, действительно, находятся на свободе. Судьбы же Шамхана и Махмы до сих пор не известны их семьям», — говорится в сообщении ПЦ «Мемориал».

Шамхан Юспов прикован наручниками к предмету, похожему на трубу

Мускиев Мохма

«Новая» намерена обратиться к омбудсмену за комментариями по поводу новых сведений, касающихся казней в Чечне, сразу как только Татьяна Москалькова выйдет из отпуска.