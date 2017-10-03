Путин назначал врио главы Дагестана руководителя фракции «Единой России» в Госдуме

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил врио руководителя региона вице-спикера Госдумы, руководителя фракции «Единой России» Владимира Васильева. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Назначить Васильева Владимира Абдуалиевича временно исполняющим обязанности Главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Дагестан», – говорится в указе.

По данным РБК, замглавы Росгвардии Сергей Меликов отказался от предложения возглавить республику.

Васильев родился в 1949 году, ему 68 лет. Осенью 2016 года в третий раз стал депутатом Госдумы и занял должность вице-спикера. До этого был председателем комитета нижней палаты парламента по безопасности. В 1999–2001 годах занимал должность заместителя секретаря Совета безопасности, с 2001 по 2003 годы – замглавы МВД.

Ранее «Новая газета» узнала имена кандидатов на пост губернатора Орловской области. Как рассказал источник в администрации президента, губернатор Вадим Потомский уйдет в отставку в течение этой недели.

Напомним, что в конце сентября глава Дагестана Рамазан Абдулатипов объявил о своей отставке. По его словам, основной причиной такого решения стал возраст – в этом году ему исполняется 71 год.

Помимо Абдулатипова в отставку ушли глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Самарской области Николай Меркушкин, а также губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Анастасия Тороп