В Казани из-за «телефонных террористов» эвакуировали 70 зданий: школы, вузы, министерства и аэропорт
Борис Бронштейнобозреватель «Новой»
Казань накрыла очередная волна звонков о заложенных бомбах: во вторник срочной эвакуации вновь подверглись школы, высшие учебные заведения, несколько республиканских министерств.
Очевидцы сообщают, что в ряде случаев детей из школ второпях выводили на улицу без верхней одежды.
Горожане теряются в догадках и, как прежде, обсуждают версию об учениях, однако силовые ведомства ситуацию не комментируют.
Самое свежее сообщение: началась эвакуация аэропорта.