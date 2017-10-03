Новая газета

В Казани из-за «телефонных террористов» эвакуировали 70 зданий: школы, вузы, министерства и аэропорт

Общество

Борис Бронштейнобозреватель «Новой»

Казань накрыла очередная волна звонков о заложенных бомбах: во вторник срочной эвакуации вновь подверглись школы, высшие учебные заведения, несколько республиканских министерств.

Очевидцы сообщают, что в ряде случаев детей из школ второпях выводили на улицу без верхней одежды.

Горожане теряются в догадках и, как прежде, обсуждают версию об учениях, однако силовые ведомства ситуацию не комментируют.

Самое свежее сообщение: началась эвакуация аэропорта.

Теги:
татарстан, казань, телефонные террористы
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