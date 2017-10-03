Активиста Дмитрия Энтео выгнали из движения «Божья воля»

Активиста и основателя движения «Божья воля» Дмитрия Цорионова (Энтео) исключили из организации, написала в фейсбуке Людмила Одегова, называющая себя новой главой «Божьей воли».

«Цорионов, до публичного покаяния в святотатстве, в котором он принимал участие во время акции около Министерства юстиции и др., отстраняется мною от всех дел движения. Он не имеет право проводить акции и давать какие-либо комментарии от имени движения», — заявила она.

По словам Одеговой, Цорионов «сдружился с нераскаянными богохульниками» из группы Pussy Riot и «стал проводить с ними совместные акции в рамках движения "Божья воля", где они глумились над Священным Писанием».

«Расцениваю его действия как предательство движения "Божья воля" и людей, которые, доверившись Дмитрию Цорионову, сделали его главой и лицом нашего движения», — продолжила Одегова.

В разговоре с РБК Дмитрий Цорионов рассказал, что она на него обиделась.

«Несколько месяцев назад я прекратил общение с Людмилой. Мне кажется, в этом есть что-то личное, что-то связанное с ревностью, по-человечески я ее понимаю», — добавил Цорионов.

Дмитрий Цорионов (Энтео) стал главой движения «Божья воля» в 2012 году. В 2015 году активисты движения разгромили в «Манеже» выставку «Скульптуры, которых мы не видим», где представлены работы участников художественного объединения ЛЕСС Вадима Сидура, Николая Силиса и Владимира Лемпорта.