ИГ опубликовало видео с «плененными» российскими солдатами

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» распространило видео, на котором якобы присутствуют взятые в плен двое российских солдат, передает SITE Intelligence Group.

На видео один из мужчин представляется Заболотным Романом Васильевичем, 1979 года рождения, уроженцем поселка Рассвет в Ростовской области. По его словам, при контрнаступлении ИГ он был захвачен в плен в районе населенного пункта Эш-Шула.

Имя второго мужчины — Сурканов Григорий Михайлович, 1978 года рождения, уроженец Домодедовского района.

В конце сентября агентство Amaq распространило сообщение о взятых в сирийском городе Дейр-эз-Зор в плен российских солдатах. Тогда Минобороны отрицало эту информацию.

«Все военнослужащие Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирийской Арабской республике, живы, здоровы и выполняют поставленные задачи по предназначению», — заявили в ведомстве.