МВД обнаружило 1,4 тысяч «групп смерти» в этом году

МВД России обнаружило около 1,4 тысяч «групп смерти» в социальных сетях с начала 2017 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя управления «К» МВД России Александра Мошкова.

«Выявлено более 200 тыс. их публикаций в социальных сетях, получены сведения о 1,279 тыс. учетных записей администраторов», — рассказывает Мошков.

В полиции также составили «портрет» кураторов и администраторов «групп смерти». Их возраст, как правило, составляет от 13 до 25 лет, причем кураторы — это девушки в возрасте до 18 лет.

«Это дети из благополучных семей, которые учатся в нормальных школах, но занимаются противоправными вещами», — отмечает Мошков.

В МВД добавляют, к своим жертвам кураторы относятся с «нескрываемым пренебрежением», позиционируя себя как здравомыслящих людей, стремящихся избавить мир от детей, попавших в сложные жизненные ситуации.

«На сегодняшний день мы пока не видим связи между кураторами и администраторами и какого-то центра. Но я не готов сейчас ставить на этом точку и говорить, что это окончательная данность, поскольку работа продолжается», — заключает Мошков.

О суицидальных группах «ВКонтакте» неоднократно рассказывала «Новая газета». После серии публикаций, в разных регионах страны были возбуждены уголовные дела о доведении несовершеннолетних до самоубийства.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому доведение, склонение или содействие суициду приравнивается к особо тяжким преступлениям. Они фактически приравнены к умышленному убийству.

Одного из администраторов «групп смерти» — Филиппа Будейкина, известного как Филипп Лис, 20 июля приговорили к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения.

Максим Прошкин