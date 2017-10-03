Саакашвили попросил политическое убежище на Украине

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал заявление о предоставлении политического убежища в управление миграционной службы Львовской области, передает ТАСС.

«Саакашвили просит предоставить ему статус гражданина, который нуждается в дополнительной защите. Политическое убежище — это бытовое название этого статуса», — сказал адвокат Саакашвили Маркиян Галабала.

Документы были поданы 11 сентября, однако ответа еще не было. Согласно закону, ведомство должно принять решение в течение трех суток с момента подачи заявления.

Ранее суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении украинской государственной границы. Его оштрафовали на 200 необлагаемых налогом минимумов (3400 гривен — 7500 рублей). Также Саакашвили обязали заплатить судебный сбор в размере 320 гривен (700 рублей).

Напомним, 10 сентября Михаил Саакашвили в сопровождении своих сторонников прорвался на территорию Украины в районе пропускного пункта «Шегини». Тогда пострадали 11 бойцов Национальной полиции и пять сотрудников Госпогранслужбы.

Госпогранслужба страны поручила изъять у экс-губернатора Одесской области внутренний украинский паспорт и два загранпаспорта, назвав их недействительными. В июле власти Украины аннулировали украинское гражданство Саакашвили.