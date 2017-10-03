Минобороны опровергло пленение российских солдат в Сирии

В Минобороны заявляют, среди российских военнослужащих нет потерь, и никто не захватывал их в плен ни Дейр-эз-Зор, ни в других провинциях Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению», — заявляют в военном ведомстве.

Ранее запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» распространило видео, на котором якобы присутствуют взятые в плен двое российских солдат.

На видео один из мужчин представляется Заболотным Романом Васильевичем, 1979 года рождения, уроженцем поселка Рассвет в Ростовской области. По его словам, при контрнаступлении ИГ он был захвачен в плен в районе населенного пункта Эш-Шула.

Имя второго мужчины — Сурканов Григорий Михайлович, 1978 года рождения, уроженец Домодедовского района.

Максим Прошкин