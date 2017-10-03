СМИ узнали об уголовном деле после обнаружения коробок с патронами у фонда «Подари жизнь»

Неизвестные подбросили коробки с несколькими десятками патронов к одному из отделений фонда «Подари жизнь». Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, мужчина, представившийся курьером, принес пакет с двумя коробками и скрылся. В них находилось 77 патронов к нарезному длинноствольному огнестрельному оружию.

«Помещение фонда было обследовано, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено», — пишет ТАСС.

Источник ТАСС рассказывает, инцидент произошел 29 сентября. После случившегося возбудили уголовное дело по статье «незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» (статья 222 УК РФ)

В самом фонде комментировать ситуацию отказываются.

Фонд «Подари жизнь» учредили актрисы Дина Корзун и Чулпан Хаматова в 2006 году. Основная цель негосударственного благотворительного фонда — помогать детям с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями.

Максим Прошкин