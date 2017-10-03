В Петербурге полиция задержала руководителя местного штаба Навального

Полиция Санкт-Петербурга задержала главу местного штаба политика Алексея Навального Полину Костылеву. Об этом сообщается на странице команды оппозиционера в соцсети «ВКонтакте».

Полицейские заявили, что пришли в штаб из-за жалобы на расклеенные афиши с анонсом митинга 7 октября.

«Сотрудники полиции не могут внятно объяснить причину задержания Полины Костылевой. Они ссылаются на статьи 19.3 и 20.2 КоАП, однако документы по 7 октября до сих пор находятся в суде, где мы оспариваем незаконные действия властей», — говорится в паблике команды политика.

В штабе изъяли агитационные материалы, они будут отправлены на экспертизу. Отмечается, что санкции на обыск у сотрудников полиции нет.

Накануне полиция уже приходила в штаб Навального в Северной столице. Как сообщала «Фонтанка», тогда полиция также пришла из-за агитационных материалов о митинге 7 октября. Кроме этого, около полуночи были задержаны четверо волонтеров штаба, которые раздавали листовки с призывом прийти на акцию.

Штаб политика пытался согласовать акцию на Марсовом поле, однако в установленный срок не получил ответа от городских властей. Навальный заявил, что таким образом акцию можно считать согласованной. Власти утверждали, что в проведении митинга, напротив, отказано.

В понедельник, 2 октября, Навальный, а также начальник его предвыборного штаба Леонид Волков были арестованы на 20 суток по статье о неоднократных призывах к участию в несогласованных акциях. Это произошло после сорванного митинга в Нижнем Новгороде, где власти сначала согласовали акцию, а затем отозвали согласование.

После ареста Волков объявил голодовку, а Навальный заявил, что его арест — «подарок на путинский юбилей, не иначе». В Кремле на это ответили, что призывы на несанкционированные акции являются правонарушением и преследуются по закону.