РБК узнал о планах Минкомсвязи создать единую систему авторизации Wi-Fi

В России летом следующего года начнется техническое проектирование единой системы авторизации пользователей Wi-Fi в общественных местах. Курировать проект будет Минкомсвязи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на план мероприятий на 2017–20 годы по развитию цифровой экономики.

По словам источников, близких к федеральным операторам связи, единая система авторизации Wi-Fi позволит властям устанавливать личность пользователя, и после этого предоставлять ему права доступа к сети. Эта система будет объединена с государственной Единой системой идентификации и авторизации (ЕСИА), которая используется для авторизации на портале госуслуг.

Одновременно, пишет РБК, Минкомсвязь начнет разрабатывать поправки к законодательству, которые легализуют систему авторизации Wi-Fi. Завершить разработку системы и внести изменения в законодательство планируется в июне 2019 года.​

В августе Минкомсвязь разработала список данных об интернет-пользователях, который будут хранить и передавать спецслужбам по их требованию организаторы распространения информации. К таким данным отнесли псевдоним и настоящее имя пользователя, его дату рождения, паспортные данные, контакты (телефон, e-mail) и IP-адрес.