«Вести недели» и Владимир Соловьев получили премию ТЭФИ

«Вести недели» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК) стали лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Информационно-аналитическая итоговая программа», сообщает Интерфакс.

Журналист Владимир Соловьев, ведущий программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале Россия 1, признан лучшим интервьюером на российском ТВ.

Победителем в категории «Ведущий информационно-аналитической итоговой программы» стал Андрей Добров («Добров в эфире», РЕН ТВ).

Статуэтку «Орфея» в номинации «Информационная программа» получила программа «Время» (Первый канал).

В номинации «Ведущий информационной программы» победу одержал Дмитрий Борисов («Вечерние новости», Первый канал).

Во вторник проходит торжественная церемония вручения телепремии ТЭФИ. Ее присуждают за высшие достижения в области телевизионных искусств.