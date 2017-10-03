В российском заложнике ИГ опознали бойца подмосковного «Боевого братства»

Жителя Московской области Григория Цурканова (Сурканова), который, предположительно, попал в плен к боевикам признанной в России террористической и запрещенной организации «Исламское государство» (ИГ), опознали в организации «Боевое братство. Домодедово», участником которой он является.

«Да, это он. Как-то оказался в Сирии, попал в плен. Ничего больше сказать не можем», — подтвердили по телефону представители организации. Согласно данным «Боевого братства», Цурканов (Сурканов) ранее участвовал в боевых действиях в Сирии и Югославии.

Ранее ИГ распространило видео, на котором якобы присутствуют взятые в плен российские солдаты. Один из мужчин представляется Заболотным Романом Васильевичем, 1979 года рождения, уроженцем поселка Рассвет в Ростовской области.

Он рассказывает, что попал в плен в районе населенного пункта Эш-Шула. Второй мужчина, по его словам, является уроженцем Домодедовского района по имени Цурканов (Сурканов) Григорий Михайлович, 1978 года рождения. Вероятно, так зовут мужчину, сидящего на видео по левую сторону от говорящего.

Активисты Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружили профиль Романа Заболотного на портале «Мой мир». Мужчина на фотографии его профиля изображен в военной форме, его дата и место рождения совпадают с данными, которые назвал мужчина на видео.

«По фотографии профиля можно предположить, что Заболотный служил в ВС РФ, однако неизвестно, был ли он на момент пленения российским военнослужащим или наемником «ЧВК Вагнера», — предположили в CIT.

В базе штрафов ГИБДД активисты нашли человека по имени Григория Цуркану. Согласно информации, он проживает в поселке Востряково Домодедовского района Подмосковья.

В Минобороны опровергли информацию о пленных российских солдатах в Сирии. «Все военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению», — заявили в ведомстве.

Соб. инф.