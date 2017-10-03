СМИ узнали об уничтожении корзинки с колбасой из дела Улюкаева

Корзинка с колбасой, которую, согласно материалам дела против экс-министра экономики Алексея Улюкаева передал ему глава «Роснефти» Игорь Сечин, была уничтожена по ходатайству следствия. Об этом сообщает «Би-би-си».

Адвокат бывшего министра Виктория Бурковская рассказала, что Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство об уничтожении вещественного доказательства как скоропортящегося 17 мая 2017 года. Эту информацию «Би-би-си» подтвердил собеседник, знакомый с материалами дела.

«Единственный вопрос, если корзинка с колбасой образовалась 14 ноября (в день задержания министра — ред.), почему ее уничтожили спустя аж полгода?» — отметила Бурковская.

Адвокат добавила, что судьба самой корзинки и вина ей неизвестна. По словам Бурковской, защита так и не увидела корзину «От Иваныча». Кроме этого, знакомый с материалами дела собеседник также заявил, что не знает, уничтожено ли вино и корзинка с колбасой.

Как отмечает «Би-би-си», статья 82 УПК предусматривает, что вещественные доказательства, являющиеся «скоропортящимися товарами и продукцией», уничтожаются, когда приходят в негодность. Это происходит либо с согласия владельца, либо по решению суда. В статье оговаривается, что «скоропортящиеся» вещдоки также могут быть возвращены владельцу, если это возможно без ущерба для доказывания, или реализованы.

Утилизацией вещдоков занимается Росимущество. В пресс-службе ведомства заявили, что Росимущество не располагает данными об этом вещдоке до момента окончания уголовного дела.

По данным «Би-би-си», корзинку изъяли 15 ноября при осмотре служебной BMW 750Li xdrive, на которой ездил Улюкаев, и приобщили к делу в качестве вещдока.

Подарочная корзинка «От Иваныча» — традиционный подарок главы «Роснефти» Игоря Сечина своим партнерам по бизнесу и друзьям, об этом писал журнал Forbes. Издание сообщало, что под брендом «От Иваныча» делают колбасные изделия из трофеев, которые добывает Сечин, любящий охоту. Их производят в столовой одного из офисов «Роснефти».

О корзинке с колбасой стало известно из расшифровки аудиозаписи разговора между Сечиным и Улюкаевым прямо перед задержанием министра. Разговор происходит в офисе «Роснефти». Расшифровка была зачитана прокурором во время одного из судебных заседаний.

Из нее следует, что Сечин вручил Улюкаеву сумку из плотной ткани и подарочную корзинку. В сумке сотрудники ФСБ, задержавшие министра, нашли $2 млн. Улюкаев уверяет, что не знал о содержимом той сумки.

Сечин назвал «кретинизмом» оглашение в суде его разговора с Улюкаевым. По его словам, он содержит гостайну. На эти слова Улюкаев ответил цитатой из Николая Гоголя: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива».