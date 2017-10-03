Испания выдаст США обвиняемого в хакерстве россиянина Левашова

Суд Испании согласился на экстрадицию в США россиянина Петра Левашова, обвиняемого в киберпреступлениях, сообщает ТАСС со ссылкой на решение Национальной судебной коллегии страны.

36-летнего петербуржца Петра Левашова задержали в апреле в Барселоне по запросу американских властей. Спустя несколько дней власти США обратились к Испании с просьбой выдать программиста. Москва также просила испанские власти передать Левашова России. Юристы объясняли свое ходатайство тем, что у программиста был доступ к гостайне.

Петра Левашова обвиняют в создании и управлении Kelihos — глобальной сети зараженных компьютеров, занимавшихся рассылкой спама, распространением вредоносных программ и сбором персональных данных пользователей.

По данным министерства юстиции США, вредоносные программы Kelihos предназначались для компьютеров под управлением операционной системы Microsoft Windows. По информации ФБР и испанской полиции, зараженными оказались сотни тысяч компьютеров по всему миру.

Сам Левашов утверждает, что он офицер российской армии. В испанском суде он говорил, что «собирал различную информацию про оппозиционные партии и занимался доведением этой информации до нужных людей в нужное время». Кроме этого, он сообщил, что обладал на родине доступом к секретной информации.

В США программисту грозит десять лет заключения.