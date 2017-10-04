Новая газета

Глава Каталонии рассказал о намерении объявить независимость региона

Политика

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что независимость автономии будет объявлена в ближайшие дни, сообщает BBC.

«Правительство начнет действовать в конце текущей недели или в начале следующей», – сказал он. 

Глава региона добавил, что вмешательство испанских властей станет «ошибкой, которая бы все поменяла».

По словам Пучдемона, контактов между Мадридом и правительством Каталонии нет.

Ранее король Испании Филипп VI заявил о «недопустимой нелояльности» организаторов референдума в Каталонии. Он назвал действия властей региона безответственными и ставящими под угрозу экономику страны.

При этом король отметил, что все жители страны будут поддержаны со стороны единого государства.

Напомним, что референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября.

Власти Каталонии заявили о 90% проголосовавших за отделение от Испании. Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал голосование «провальным». Явка составила примерно 42%.

Власти Испании всячески пытались недопустить проведение референдума, считая его незаконным. Некоторые избирательные участки были заблокированы полицией Испании, которая применила против голосующих дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. Из-за столкновений с полицией в Каталонии пострадали более 800 человек. 

Ранее Конституционный суд страны приостановил действие всех документов по голосованию, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. 

Анастасия Тороп

Теги:
референдум, испания, каталония
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