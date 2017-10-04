РБК узнало о скорой отставке губернатора Ивановской области

Глава Ивановской области Павел Коньков уйдет в отставку в ближайшее время. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Уходит. Не сам, конечно, а [его] уходят из Кремля. [Глава Минстроя России Михаил] Мень его отстаивал», — сказал собеседник РБК в правительстве региона.

По данным издания, скорой отставке прежде всего способствовали коррупционные скандалы в регионе. Речь идет о четырех уголовных делах, которые были возбуждены в отношении заместителей Конькова.

Помимо этого, отставка стала возможной из-за «сложного социально-экономического положение и проблем с реализацией в регионе программы по переселению из аварийного жилья», уточняет источник в областном правительстве.

Ранее «Новая газета» узнала имена кандидатов на пост губернатора Орловской области. Как рассказал источник в администрации президента, губернатор Вадим Потомский уйдет в отставку в течение этой недели.

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Отметим, что СМИ анонсировали волну отставок глав регионов. Так, по разным причинам в отставку ушли глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Самарской области Николай Меркушкин, а также губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

В Кремле назвали ротацию в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом.

Ранее массовые отставки губернаторов произошли в феврале 2017 года.

Анастасия Тороп