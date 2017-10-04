Европейский университет в Санкт-Петербурге решили переформатировать в НИИ

Европейский университет Санкт-Петербурга сменил статус с вуза на научно-исследовательский институт, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата ректора Аллу Самолетову.

«Ректор Европейского университета Николай Вахтин сообщил, что на время получения образовательной лицензии вуз будет продолжать существовать в форме научно-исследовательского института с просветительской экспертной повесткой», — сказала она.

По словам Самолетовой, ЕУ будет пытаться получить образовательную лицензию «до бесконечности».

Она отметила, что студентов у университета больше нет. Примерно 10% переведены в другие вузы, а остальные отчислены.

В конце сентября Рособрнадзор отказал вузу в новой лицензии. Решение об отказе принято на основании проверки, проведенной в новом здании университета. В университете заявили, что итоги проверки не соответствуют действительности.

10 августа Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который признал право городских властей на разрыв договора об аренде Европейским университетом особняка Кушелева-Безбородко.

Таким образом, вуз окончательно лишился права занимать здание.

Ранее Европейский университет обратился в Рособрнадзор с просьбой аннулировать образовательную лицензию, чтобы иметь возможность оформить новую. Старой вуз лишился из-за претензий ведомства.

Европейский университет в Петербурге был создан в 1994 году при активной поддержке мэра города Анатолия Собчака. Вуз специализируется на гуманитарных и социальных науках. В его попечительский совет входят глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие.

Анастасия Тороп