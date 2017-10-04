Новая газета

Daily Mail опубликовало фотографию тела стрелка из Лас-Вегаса

Общество

Издание Daily Mail опубликовало фотографию тела Стивена Пэддока, сделанную в номере отеля Mandalay Bay, из окна которого Пэддок вел огонь по зрителям фестиваля. 

Издание также показало фотографии, на которых запечатлено лежащее в номере оружие. 

Ранее полиция Лас-Вегаса сообщила, что нашла у убийцы более 40 единиц огнестрельного оружия: 23 в номере и еще 19 в доме в Меските. Все оружее было приобретено законно. 

Как сообщает Reuters, сожительница Пэддока Мэрилу Дэнли возвращается в США с Филиппин. В ФБР не подозревают женщину в совершении преступления, однако Дэнли «представляет интерес» для следствия. Ее допрос поможет понять причины, толкнувшие Пэддока на убийство. 

Его мотивы до сих пор не известны, поскольку он успел покончить с собой еще до прибытия спецназа.

ФБР не установило каких-либо данных, указывающих на связь стрелка с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство», хотя она взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе.

СМИ рассказали, что отец Пэддока стал одним из самых разыскиваемых преступников США после того, как в 1969 году он совершил побег из тюрьмы, где отбывал 20-летнее заключение.

Напомним, что стрельба по посетителям музыкального фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе была открыта вечером 1 октября. 64-летний Стивен Пэддок стрелял по 22-х тысячной толпе из номера на 32-м этаже гостиницы «Мандалай Бэй» в течение 11 минут.

По последним данным, в результате происшествия 59 человек погибли, еще 527 были ранены.

Теги:
сша, стрельба, лас-вегас
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