Daily Mail опубликовало фотографию тела стрелка из Лас-Вегаса

Издание Daily Mail опубликовало фотографию тела Стивена Пэддока, сделанную в номере отеля Mandalay Bay, из окна которого Пэддок вел огонь по зрителям фестиваля.

Leaked photos show Vegas shooter's body splayed on the floor of his hotel room after he committed suicide https://t.co/7S4Bs7ygOl pic.twitter.com/P0biIbk272 — Daily Mail US (@DailyMail) October 3, 2017

Издание также показало фотографии, на которых запечатлено лежащее в номере оружие.

Ранее полиция Лас-Вегаса сообщила, что нашла у убийцы более 40 единиц огнестрельного оружия: 23 в номере и еще 19 в доме в Меските. Все оружее было приобретено законно.

Как сообщает Reuters, сожительница Пэддока Мэрилу Дэнли возвращается в США с Филиппин. В ФБР не подозревают женщину в совершении преступления, однако Дэнли «представляет интерес» для следствия. Ее допрос поможет понять причины, толкнувшие Пэддока на убийство.

Его мотивы до сих пор не известны, поскольку он успел покончить с собой еще до прибытия спецназа.

ФБР не установило каких-либо данных, указывающих на связь стрелка с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство», хотя она взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе.

СМИ рассказали, что отец Пэддока стал одним из самых разыскиваемых преступников США после того, как в 1969 году он совершил побег из тюрьмы, где отбывал 20-летнее заключение.

Напомним, что стрельба по посетителям музыкального фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе была открыта вечером 1 октября. 64-летний Стивен Пэддок стрелял по 22-х тысячной толпе из номера на 32-м этаже гостиницы «Мандалай Бэй» в течение 11 минут.

По последним данным, в результате происшествия 59 человек погибли, еще 527 были ранены.