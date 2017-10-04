Минобороны заявило о серьезном ранении лидера «Джабхат ан-Нусры»

В Сирии в результате российского авиаудара были убиты 60 боевиков запрещенной в России террористической организации «Джабхат ан-Нусра», ее лидер получил тяжелые ранения и находится в критическом состоянии. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков, сообщает Интерфакс.

«В результате удара главарь „Джабхат ан-Нусры“ Абу Мухаммед аль-Джуляни получил множественные тяжелые осколочные ранения и, лишившись руки, по информации нескольких независимых источников, находится в критическом состоянии», — сказал Конашенков.

По данным ведомства, авиаудар, нанесенный российскими самолетами Су-34 и Су-35, лишил жизни 12 полевых командиров группировки.

Конашенков добавил, что местонахождение лидеров организации было установлено во время специальной операции по уничтожению террористов, которые напали 18 сентября на наблюдательный пост российской военной полиции на границе зоны деэскалации Идлиб.

Накануне боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» распространили видео, на котором якобы присутствуют взятые в плен российские солдаты. В российском заложнике опознали бойца подмосковного «Боевого братства», узнала «Новая газета».

При этом в Минобороны опровергли информацию о пленных российских солдатах в Сирии.

В конце сентября Минобороны отчиталось об успехах в борьбе с боевиками «Исламского государства» в Сирии (организация признана террористической и запрещена в России). В течении десяти дней военные убили 2 359 человек и ранили еще 2,7 тысячи.

Анастасия Тороп