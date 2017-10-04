Фонд Кадырова выделит 800 тысяч долларов на помощь мусульманам Мьянмы

Фонд имени Ахмада Кадырова выделит около 800 тысяч долларов до конца 2017 года на помощь бежавшим в Бангладеш от преследований в Мьянме мусульманским беженцам-рохинджа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сенатора от Чечни Зияда Сабсаби.

По его словам, власти Бангладеш дали устное разрешение на работу фонда в стране, хотя правительство опасается, что возросшие объемы помощи привлекут новых беженцев.

«Таким образом, фонд станет первой российской гуманитарной организацией, аккредитованной в Бангладеш», — уточнил сенатор.

Он также отметил, что фонд закупил «одежду, ковры, продукты питания и стройматериалы», которые будут распределены среди рохинджа.

Глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Бангладеш Ихтияр Асланов назвал ситуацию в Бангладеш «критической».

«Округ Кокс-Базар, где разместилась большая часть из 520 тысяч беженцев, имеет в длину 40 км и в ширину 10 км. При этом там проживает полмиллиона собственного населения и 300 тысяч беженцев, прибывших из Мьянмы ранее», — сказал он.

По его словам, местные жители и власти Бангладеш относятся к беженцам «с сочувствием», но их наплыв фактически уничтожил экономику округа.

Напомним, что 3 сентября у посольства Москвы после призыва Кадырова отреагировать на события в Мьянме на несанкционированную акцию протеста собрались несколько сотен мусульман. Они подписали петицию, обращенную к президенту Владимиру Путину, в поддержку народности рохиджа в Мьянме.

На следующий день митинг в поддержку мусульман Мьянмы прошел уже в Грозном. На него, по данным МВД Чечни, пришли более миллиона человек.

Кадыров заявил о готовности выступить против позиции России, если руководство страны поддержит «шайтанов» в Мьянме, притесняющих мусульман. Видео было опубликовано на YouTube. Позже глава Чечни заявил, что его речь «исковеркали и переврали».

Затем Кадыров призвал не устраивать митинги в поддержку мусульман Мьянмы, указав на то, что Фонд Кадырова окажет гуманитарную помощь 15 тысячам беженцев в Мьянме.

«Если бы они были нужны, я предоставил бы центральную площадь Грозного, создал бы необходимые условия», — заявил Кадыров.

Конфликт между исповедующими ислам рохинджа и буддистами длится в Мьянме уже несколько десятилетий. Представителей рохинджа в стране считают нелегальными мигрантами из Бангладеша и отказывают им в получении гражданства.