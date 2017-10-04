Познер призвал организаторов ТЭФИ отказаться от названия премии

Журналист и телеведущий Владимир Познер попросил организаторов телевизионной премии ТЭФИ — Комитет индустриальных телевизионных премий отказаться от использования названия «ТЭФИ» и вручения скульптуры «Орфей» работы Эрнста Неизвестного победителям премии. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте Познера.

Премия была учреждена в 1994 году фондом «Академия российского телевидения», президентом которого был Познер. По словам телеведущего, он лично обратился к Эрнсту Неизвестному с просьбой создать статуэтку для премии. Познер пишет, что он обещал Неизвестному, что постарается сделать выбор финалистов демократичным. При этом если при выборах финалистов не будет соблюдаться демократия, телеведущий пообещал, что сделает все, чтобы статуэтка больше не вручалась, отметил Познер в своем обращении.

Сегодня же, по словам телеведущего, «порядок проведения “ТЭФИ” не имеет ничего общего с демократическим выбором».

Познер напомнил, что в 2013 организацией «ТЭФИ» вместо Академии российского телевидения занялся Индустриальный комитет и подчеркнул, что статуэтка Орфея работы Неизвестного «является юридической собственностью Академии российского телевидения, равно как и название ТЭФИ».

Напомним, премию ТЭФИ вручили накануне. Программа «Вести недели» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК) стала лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Информационно-аналитическая итоговая программа», а ведущий программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале Россия 1 Владимир Соловьев был признан лучшим интервьюером на российском ТВ.

Лауреатом премии в номинации «Лучшая просветительская программа» стала «Военная тайна» на РЕН ТВ с ведущим Игорем Прокопенко. Один из его проектов — фильм о плоской Земле.