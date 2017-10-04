СМИ: «Аэрофлот» решил приостановить финансирование перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа»

Крупнейшая в России авиакомпания «Аэрофлот» решила приостановить финансирование перевозок пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник в «Аэрофлоте».

Как рассказал агентству собеседник, причиной приостановки финансирования «ВИМ-Авиа» «Аэрофлотом» стал отказ главы Росавиации Александра Нерадько подписать и сверить платежи, которые получает «ВИМ-Авиа».

При этом представитель Росавиации заявил Интерфаксу, что информация о приостановке финансирования «ВИМ-Авиа» не соответствует действительности. По его словам, средства поступят до конца дня.

Как ранее сообщали СМИ, вице-премьер Аркадий Дворкович утвердил директиву о финансировании операционной деятельности авиакомпании «ВИМ-Авиа» собственными средствами «Аэрофлота». Отмечалось, что «Аэрофлот» сможет компенсировать потраченные средства за счет взаиморасчетов с отраслью.

Напомним, 25 сентября авиакомпания «ВИМ-Авиа» остановила чартерные рейсы из-за отсутствия денежных средств для заправки и обслуживания самолетов.