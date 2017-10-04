В Кремле прокомментировали захват россиян в Сирии

В Кремле прокомментировали сообщения о возможном захвате в плен граждан России в Сирии членами «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России), сообщает РИА Новости.

«Что касается, возможно, двух граждан России, военнослужащих, я предлагаю ориентироваться, конечно, в первую очередь, на соответствующее заявление министерства обороны. Безусловно, в Москве озабочены судьбой этих граждан в случае, если они являются гражданами России», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что «Кремль не имеет возможности заниматься их судьбой, но, безусловно, соответствующие российские службы, конечно же, будут использовать все возможности для установления их гражданства».

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