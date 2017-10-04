Новая газета

Нобелевскую премию по химии присудили за развитие криоэлектронной микроскопии

Общество

Нобелевскую премию в области химии присудили Жаку Дебуши, Йоахиму Франку и Ричарду Хенденсону за изучение криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе. Об этом сообщает в твиттере Нобелевский комитет.

В сообщении Нобелевского комитета говорится, что эта технология позволит изучать молекулы после их мгновенной заморозки, не нарушая их естественной формы. 

В сообщении комитета подчеркивается, что это открытие расширяет «возможности в разработке лекарств». 

Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию в области химии получили ученные Жан-Пьер Соваж, сэр Фрэйзер Стоддарт и Бернард Феринха за создание молекулярных машин. Ученые разработали молекулярные механизмы, которые могут совершать направленные движения. 

А в 2015 году Нобелевскую премию по химии дали за исследование механизмов репарации ДНК. Ученые исследовали механизм, который «ремонтирует» поврежденные ДНК и сохраняют генетическую информацию при повреждении ультрафиолетом, свободными радикалами и другими внешними факторами.

Теги:
наука, нобелевская премия
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