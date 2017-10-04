Нобелевскую премию по химии присудили за развитие криоэлектронной микроскопии

Нобелевскую премию в области химии присудили Жаку Дебуши, Йоахиму Франку и Ричарду Хенденсону за изучение криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе. Об этом сообщает в твиттере Нобелевский комитет.

2017 Chemistry Laureate Joachim Frank made the technology to portray biomolecules in 3D at atomic level generally applicable. pic.twitter.com/tNxmBJHvxa — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2017

В сообщении Нобелевского комитета говорится, что эта технология позволит изучать молекулы после их мгновенной заморозки, не нарушая их естественной формы.

В сообщении комитета подчеркивается, что это открытие расширяет «возможности в разработке лекарств».

Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию в области химии получили ученные Жан-Пьер Соваж, сэр Фрэйзер Стоддарт и Бернард Феринха за создание молекулярных машин. Ученые разработали молекулярные механизмы, которые могут совершать направленные движения.

А в 2015 году Нобелевскую премию по химии дали за исследование механизмов репарации ДНК. Ученые исследовали механизм, который «ремонтирует» поврежденные ДНК и сохраняют генетическую информацию при повреждении ультрафиолетом, свободными радикалами и другими внешними факторами.