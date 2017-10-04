ФСБ: «Исламское государство» занялось строительством «всемирной террористической сети»

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) направляет боевиков в Афганистан, чтобы оттуда начать строительство новой «всемирной террористической сети», передает Интерфакс слова главы ФСБ России Александра Бортникова.

По информации директора ФСБ, главари ИГ объединяются с другими лидерами международных террористических организаций.

«Боевики целенаправленно расползаются за пределы Ближнего Востока, концентрируются в нестабильных регионах с прицелом на создание в них новых очагов напряженности и вооруженных конфликтов», — уверен Бортников.

По его мнению, террористы выбрали Афганистан как «плацдарм», с которого они смогут попасть в Центральную Азию, Иран, Китай и Индию, а также Россию.

Террористические организации активно налаживают связи с хакерами для организации собственных «киберподразделений», настаивает глава ФСБ. Он отмечает, есть высокая доля вероятности, что такие подразделения будут пытаться спровоцировать «техногенные аварии и экологические катастрофы».

Как пояснил руководитель ФСБ, концентрация сил в Афганистане началась после поражения «в строительстве халифата на территории Сирии и Ирака». Отметим, что о ликвидации последнего крупного очага сопротивления боевиков ИГ в центральной части Сирии сообщили 2 сентября.

В июля премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о полном освобождении Мосула от боевиков ИГ. Мосул — последний иракский город, в котором находилась крупная база «Исламского государства». Операция по освобождению началась в октябре 2016 года.

Максим Прошкин