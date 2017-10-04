Греция согласилась выдать США обвиняемого в отмывании $4 млрд россиянина

Совет судей в Салониках удовлетворил запрос США о выдаче россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании $4 млрд через криптовалюту. Об этом сообщает РИА Новости. В США россиянину грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф.

Защита Винника уже подала апелляцию в Верховный суд Греции — Ареопаг. Адвокат Александрос Ликурезос сообщил, что Ареопаг может рассмотреть дело через 15–20 дней.

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38-летний Александр Винник был задержан по просьбе американских властей 25 июля на полуострове Халкидики, где находился с женой и двумя маленькими детьми.

Власти США обвиняют его в том, что он с 2011 года руководит преступной организацией, которая владеет и управляет одним из главных сайтов в сфере киберпреступлений в мире — биткоин-биржей BTC-e.

По мнению американских правоохранителей, с момента создания биржи Винником было отмыто не менее $4 млрд.

Сам Винник называет себя лишь «независимым техническим консультантом». «Я не являюсь ни владельцем, ни управляющим, ни бухгалтером. Я технический эксперт — независимый технический эксперт», — сказал он на заседании.

Экстрадиции Винника добивается и Генеральная прокуратура России. По словам адвоката, в России против его подзащитного также выдвинуты обвинения в мошенничестве. В чем суть этих обвинений, защитник не пояснил. На заседании суда Винник заявил, что не возражает против выдачи в Россию.