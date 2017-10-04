В Siemens заявили о готовности участвовать в модернизации российских электростанций
Немецкий концерн Siemens готов принимать участие в модернизации электростанций в России. Об этом заявил глава российского отделения компании Дитрих Меллер, выступая на «Российской энергетической неделе», передает Reuters.
«Около 50% станций [в России] нуждается в модернизации, и Siemens готов к предложениям»,— передает агентство слова Меллера.
Ранее в июле компания Siemens обвинила российских партнеров в том, что четыре турбины, предназначенные для Тамани, были поставлены в Крым в обход европейских санкций.
Немецкий концерн приостановил поставку генерирующего оборудования российским компаниям и обратился в суд с требованием арестовать газотурбинные установки. 20 августа Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск Siemens.
Андрей Дубровский