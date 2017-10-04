Новая газета

CIT: пленный с видео ИГ пикетировал штаб Навального

Политика

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Независимая исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) выяснила, что Роман Заболотный, один из якобы попавших в плен в Сирии россиян, участвовал в попытке сорвать открытие штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону.

Участники CIT обнаружили Заболотного на нескольких фотографиях и видеозаписях, сделанных в апреле этого года во время открытия штаба политика в Ростове-на-Дону. В частности, его обнаружили на фотографиях Евгения Фельдмана. 

Напомним, 8 апреля этого года в Ростове-на-Дону казаки пытались блокировать открытие штаба Навального. Ранее Заболотный был опознан как «участник казачьего движения». В частности, фотография Заболотного в казачьей форме была опубликована на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Основатель CIT Руслан Левиев в беседе с РБК предположил, что захваченные в плен россияне являются наемниками ЧВК «Вагнер».

Накануне в сети появилось видео с двумя россиянами. Один из них сообщил, что их взяли в плен в боях за город Дейр-эз-Зор в Сирии.

В Минобороны заявили, что россияне в плен не попадали. В Кремле пообещали проверить информацию о том, что люди на видео являются гражданами России.

Теги:
казаки, навальный, ростов-на-дону, минобороны, кремль, пленные, сирия
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