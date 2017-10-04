Около 70 тысяч человек остались без света в Якутии

В Якутии произошло отключение линии высокого напряжения Сунтар — Вилюйск, в результате как минимум 69 тысяч человек остались без электроснабжения, сообщает РИА Новости.

«Для отыскания места повреждения и выяснения причин энергетикам предстоит обследовать линию протяженностью 397 км. Параллельно с обходом на линии будут проводиться ремонтные работы», — говорится на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго.

В результате аварии, обесточены Верхневилюйский, Вилюйский и Нюрбинский районы. Отметим, что специалисты центра предупреждали о возможных временных ограничениях в подаче электроэнергии. Это связано с тем, что в республике проводятся ремонтные работы на Якутской ГРЭС и ЯГРЭС-2.

Напомним, 1 октября на Якутской ГРЭС произошла авария, из-за которой без электричества остался город Якутск, его пригороды и еще несколько населенных пунктов. В региональном МЧС заявляли, на электростанции произошел «технологический хлопок».

Позже Минэнерго России сообщило, что возгорание произошло в помещении с резервными турбинами. Тогда без электричества остались около 310 тысяч человек.

Максим Прошкин